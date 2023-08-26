Ржавчина на воротах и игрушки от поклонников: от вида заброшенного дома Шатунова мурашки по коже

Несмотря на то, что большую часть свободного времени при жизни Юрий Шатунов предпочитал проводить в Германии вместе с семьей, на родине у него также была недвижимость. Например, в Сочи артисту принадлежал небольшой особняк. В молодости исполнитель устраивал здесь шумные вечеринки с друзьями, но в последние годы редко приезжал в коттедж.

И тем не менее Шатунов не спешил продавать особняк, всегда с теплотой вспоминая дни, проведенные в Сочи. Двухэтажная «вилла» экс-солиста «Ласкового мая» в поселке Барановка хоть и обладает внушительными размерами, но является довольно незаметным и стареньким строением, особенно по сравнению с соседними роскошными домами.

С момента смерти певца здание стоит заброшенным. Сад зарос сорняками, ворота сильно заржавели и покрылись плотной сеткой плюща. Около забора поклонники артиста оставляют записки, букеты цветов и мягкие игрушки. Только эти вещи сейчас и напоминают, что дом когда-то принадлежал российской звезде.