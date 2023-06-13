Рыжую из «Тату» не узнать: беременность на пользу не пошла (честное фото)

Недавно стало известно, что рыжая «татушка» Лена Катина снова станет матерью. Артистка находится уже на солидном сроке, но эта беременность дается ей с огромным трудом.

Певица появилась на шоу «Звезды сошлись» и ошарашила всех своим видом. Сегодня в 38-летней Катиной не узнать ту розовощекую девушку с копной рыжих волос. Беременность «украла» всю красоту Елены и превратила ее в тень самой себя. У певицы болезненный вид, потускневший взгляд и блеклая кожа. Также поклонники обратили внимание, что изменился и ее нос. По их словам, он «раскололся как слива». Беременность резко состарила Катину лет на 10-15.

Елена раскрыла пол будущего ребенка: у нее будет мальчик. У рыжей «татушки» уже есть сын Александр от первого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем. Однако этот союз долго не продержался. В прошлом году Катина стала законной супругой бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Он уже выбрал имя своему наследнику — мальчика назовут Демьяном.

Беременная артистка посетовала, что наблюдает у себя сильные гормональные всплески. Мужу, по ее словам, приходится с ней непросто.