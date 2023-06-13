Рыжую из «Тату» не узнать: беременность на пользу не пошла (честное фото)
Резко постарела на десять лет.
Недавно стало известно, что рыжая «татушка» Лена Катина снова станет матерью. Артистка находится уже на солидном сроке, но эта беременность дается ей с огромным трудом.
Певица появилась на шоу «Звезды сошлись» и ошарашила всех своим видом. Сегодня в 38-летней Катиной не узнать ту розовощекую девушку с копной рыжих волос. Беременность «украла» всю красоту Елены и превратила ее в тень самой себя. У певицы болезненный вид, потускневший взгляд и блеклая кожа. Также поклонники обратили внимание, что изменился и ее нос. По их словам, он «раскололся как слива». Беременность резко состарила Катину лет на 10-15.
Елена раскрыла пол будущего ребенка: у нее будет мальчик. У рыжей «татушки» уже есть сын Александр от первого брака с музыкантом Сашо Кузмановичем. Однако этот союз долго не продержался. В прошлом году Катина стала законной супругой бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Он уже выбрал имя своему наследнику — мальчика назовут Демьяном.
Беременная артистка посетовала, что наблюдает у себя сильные гормональные всплески. Мужу, по ее словам, приходится с ней непросто.