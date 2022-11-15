Рыжову из «Служебного романа» презирали многие: зря, ведь виноват Рязанов

С Ольгой не все так однозначно, как показал Рязанов.

Второстепенную героиню «Служебного романа» Рыжову до сих пор обсуждают не меньше, чем главных персонажей. История ее привязанности к Самохвалову, первой юношеской любви, вызывает много недоумений. И если одни оправдывают чувства Рыжовой, то другие жестко ее критикуют, навешивая ярлык «прилипало».

У многих сложилось впечатление, что женщина патологически одержима Самохваловым. Особенно ее поведение возмутило иностранных зрительниц, которые задавались вопросом, почему же Рыжова так унижает себя. Однако с этой героиней не все так просто.

Сам Эльдар Рязанов отмечал, что некоторые важные сцены пришлось вырезать при монтаже. Пропущенные эпизоды как раз проливали свет на личность Рыжовой и раскрывали ее одержимость Самохваловым. Вырезали момент, где герой Басилашвили первым проявил знаки внимания в сторону Ольги. Это произошло дома у Самохвалова, когда состоялась та знаковая для всех вечеринка. Видимо, игривые намеки бывшего возлюбленного Рыжова восприняла слишком серьезно.