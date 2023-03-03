Рыжова позавидовала бы черной завистью: как живет 85-летняя Светлана Немоляева (фото)

Светлана Немоляева известна большинству зрителей по роли Ольги Рыжовой из фильма «Служебный роман». Ее героиня не была состоятельной женщиной: она ездила на автобусе, скучно одевалась и носила в своей авоське самые незамысловатые продукты. А вот сама Немоляева может похвастаться своей роскошью, ведь у актрисы есть и шикарная квартира, и дача.

Трехкомнатные апартаменты достались Светлане Владимировне от актера Максима Штрауха. Здесь долгое время сохранялся ретро-стиль, однако несколько лет назад Немоляева решилась на перемены. Она пригласила специалистов, которые полностью преобразили ее интерьер. По просьбе артистки были оставлены лишь ценные ее сердцу предметы старины. Специалисты выбрали стиль прованс, смешанный с классическим. После ремонта жилье стало выглядеть намного уютнее и просторнее.

Кроме того, у 85-летней Немоляевой есть роскошная дача. В одной лишь беседке можно с комфортом разместить около 15 человек. А рядом находится зона для барбекю. Такому богатству Рыжова завидовала бы черной завистью. Преобразованием квартиры артистки занимались специалисты программы «Идеальный ремонт».