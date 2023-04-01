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Рыжий из «Иванушек» показал редкое фото 15-летнего сына: он настоящий красавчик

1 апреля 2023 11:15
Рыжий из «Иванушек» показал редкое фото 15-летнего сына: он настоящий красавчик

Мальчик все же отличается от знаменитого отца.

Несколько лет назад брак Андрея Григорьева-Апполонова распался. Но за время семейной жизни супруги успели воспитать двух прекрасных сыновей.

Впрочем, солист группы «Иванушки International» продолжает поддерживать отношения со своими детьми и всегда очень трогательно говорит о своих наследниках. А недавно его младшему ребенку исполнилось 15 лет, чем певец поделился и со своими подписчиками.

У юного Артемия уже видны мужественные черты лица, а также немного лукавый взгляд, который он явно унаследовал от знаменитого отца. Однако рыжий цвет волос мальчик все таки не заполучил. Хотя и без него молодой брюнет вызвал восторг у пользователей. Помимо поздравлений, в комментариях под постом люди отметили, каким привлекательным юношей стал наследник исполнителя. Рыжий из «Иванушек» показал редкое фото 15-летнего сына: он настоящий красавчик

«Замечательный сын», «Какой красивый парень!», «Такой большой вырос!», — заметили комментаторы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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