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Рыжий из «Большой перемены» стал звездой Голливуда: точно видели его в фильмах о супергероях

4 декабря 2023 06:29
Рыжий из «Большой перемены» стал звездой Голливуда: точно видели его в фильмах о супергероях

Советского актера знает каждый фанат кинокомиксов.

Многие артисты грезят покорением Америки, однако большинству советских эмигрантов не удавалось осуществить эту мечту. Пока товарищи по несчастью замыкались среди таких же выходцев из Советского Союза, Илья Баскин строил успешную карьеру в Голливуде.

До отъезда из СССР актер в основном играл в эпизодах. Зрители полюбили его благодаря небольшим ролям в фильмах «Большая перемена» и «Ни слова о футболе», однако Баскин мечтал о большем. Поначалу жизнь в Америке не складывалась: в кино не звали, так что приходилось продавать страховки и трудиться в ресторане.

Но хождение по кастингам дало свои плоды. Сегодня на счету 73-летнего артиста такие культовые картины, как «Имя розы», «Квантовый скачок», «Остин Пауэрс: Международный человек-загадка», «Трансформеры 3: Темная сторона Луны». Но главной ролью советского актера по праву можно назвать мистера Дитковича в серии супергеройских фильмов «Человек-паук».

Рыжий из «Большой перемены» стал звездой Голливуда: точно видели его в фильмах о супергероях
Фото: Кадр из фильма "Большая перемена" 1972, "Человек-паук 3: Враг в отражении" 2007
Алла Новикова
Алла Новикова
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