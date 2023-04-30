Рыжий хулиган из «Ералаша» облысел и стал совсем другим: ахнете, увидев его фото

Александр Лойе стал актером по воле случая. Рыжий мальчуган с интересом наблюдал за съемками картины «Благородный разбойник Владимир Дубровский» и попался на глаза режиссеру. Тот и предложил будущему актеру первую роль, а после порекомендовал его своим коллегам.

Впоследствии Лойе снялся в последнем фильме Леонида Гайдая, а затем стал звездой «Ералаша». Юный артист побил рекорд, снявшись в 12 эпизодах юмористического киножурнала. Также большую славу ему принесла реклама «Херши-колы».

Многие дети-актеры, повзрослев, выбирают себе другую профессию, но Лойе не из их числа. Он по-прежнему много снимается, хоть и сильно изменился за прошедшие годы. От того рыжеволосого хулигана не осталось и следа — к своим 39 годам звезда экрана полностью облысел и стал совсем другим.

И если карьера знаменитости задалась, то с личной жизнью у него явные проблемы. Александр пока так и не обзавелся семьей. По словам артиста, если он и женится, то один раз и на всю жизнь. Вот почему к выбору избранницы актер, до сих пор живущий с мамой, относится со всей ответственностью.