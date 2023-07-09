Рыжиков-Чижиков из «Приключений Электроника» сбежал за границу: теперь его не узнать

Евгений Лившиц прославился на весь СССР в 12 лет, когда снялся в легендарном фильме «Приключения Электроника». Ему досталась роль школьника с фамилией Чижиков, которую перековеркали в «Рыжиков».

Лившиц вырос в творческой семье. Его мама была учителем в музыкальной школе, а отец работал в консерватории. Под их влиянием Евгений с раннего детства занимался пением.

После съемок в картине «Приключения Электроника» Лившиц продолжал сниматься дальше. Через год он сыграл в комедии «4:0 в пользу Танечки». Актерство всерьез заинтересовало Евгения, но в конце концов он отдал предпочтение пению.

«Чижиков» отучился в музыкальной школе, после чего поступил в консерваторию. В середине 90-х Лившиц переехал в Германию, где стал выступать в составе Дюссельдорфского оркестра. На чужбине Евгений удачно устроил свою личную жизнь.

Сегодня артист женат и является отцом двух сыновей. О родине Лившиц не забывает. Здесь он часто навещает родных, а также ходит на разные ток-шоу.

Теперь в нем не узнать того рыжего мальчика с большими глазами. Евгений постарел и обзавелся морщинами, а его взгляд стал понурым.