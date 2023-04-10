Рыжие волосы и пирсинг: такой маму Коляна из «Реальных пацанов» вы еще не видели (фото)

Путь Марины Федункив к славе нельзя назвать простым и легким. В течение многих лет она не могла найти успешный проект, который сделает ее знаменитой, но в 2010 году в эфир вышли «Реальные пацаны», прославившие ее на всю страну.

В течение многих лет Федункив перевоплощалась в Марину, мать главного героя, из-за чего поклонники начали ассоциировать ее именно с этой героиней. Фанаты были уверены, что артистка и в жизни ведет себя как на экране, из-за чего она решилась на смену образа.

Так, одной из последней работой знаменитости стал комедийный сериал «Кафе Куба». В проекте она исполнила роль владелицы придорожного ресторана, которая отличается смелым нравом и дерзостью. Внешне же героиня Федункив совсем не похожа на свои предыдущие роли. Для сериала она перекрасила волосы в рыжий цвет, носила яркие наряды с глубоким декольте и предпочитает эффектный макияж.

Новым образом артистка поделилась в своих социальных сетях, чем привела в восторг поклонников. В комментариях они осыпали знаменитость комплиментами, отметив, насколько ей подходит это амплуа.