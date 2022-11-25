Рыжей малышке из фильма «Моя мачеха — инопланетянка» 48 лет: сегодня от нее жуть берет

Элисон Хэннигэн покорила зрителей в образе рыжеволосой малышки из комедии «Моя мачеха — инопланетянка». Этот фильм не был первым для юной актрисы, которая тогда только начинала свой путь в мире большого кино.

Впоследствии знаменитость снялась в ряде других популярных проектов, таких как «Баффи — истребительница вампиров» и «Американский пирог». Актриса и сейчас востребована среди режиссеров, несмотря на то, что годы ее не пощадили.

Сегодня от вида 48-летней Хэннигэн берет жуть. Звезда экрана заметно поправилась, из-за чего ее фигура буквально расплылась. К тому же артистка заметно постарела: на ее лице отчетливо видны морщины.

Как пишут в Сети, знаменитость никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. Более того, выступая за естественную красоту, она решила обойтись и без столь популярных среди ее коллег уколов красоты.