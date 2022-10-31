Рыжему мальчику из «Зубастиков» уже 51 год: посмотрите, что с ним стало

Скотт Граймз стал звездой кинематографа благодаря фильму «Зубастики». Молодой актер покорил миллионы фанатов ролью юного охотника за пришельцами Брэда Брауна, из-за чего многие были уверены, что артиста ждет блестящее будущее. Однако роль в картине Стивена Херека стала его главным триумфом.

Сейчас 51-летний Граймз продолжает сниматься в кино и сериалах. Его можно увидеть в юридической драме «Форс-Мажоры», в сериале «Бесстыжие» и, например, в комедии «Орвилл». Он принял участие практически в 80 проектах, а также регулярно работает в качестве актера озвучки: его голосом разговаривают герои «Гриффинов» и «Американского папаши».

При этом многие поклонники отмечают, как сильно за прошедшие годы изменилась внешность артиста. В атлете с густой рыжей щетиной уже сложно узнать мальчика, мечтавшего победить пришельцев, а многие фанаты признаются, что даже не догадывались о самой известной роли Граймза, ведь он теперь выглядит иначе.