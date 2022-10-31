Рыжему мальчику из «Зубастиков» уже 51 год: посмотрите, что с ним стало
Поклонники не могут скрыть удивление при виде артиста.
Скотт Граймз стал звездой кинематографа благодаря фильму «Зубастики». Молодой актер покорил миллионы фанатов ролью юного охотника за пришельцами Брэда Брауна, из-за чего многие были уверены, что артиста ждет блестящее будущее. Однако роль в картине Стивена Херека стала его главным триумфом.
Сейчас 51-летний Граймз продолжает сниматься в кино и сериалах. Его можно увидеть в юридической драме «Форс-Мажоры», в сериале «Бесстыжие» и, например, в комедии «Орвилл». Он принял участие практически в 80 проектах, а также регулярно работает в качестве актера озвучки: его голосом разговаривают герои «Гриффинов» и «Американского папаши».
При этом многие поклонники отмечают, как сильно за прошедшие годы изменилась внешность артиста. В атлете с густой рыжей щетиной уже сложно узнать мальчика, мечтавшего победить пришельцев, а многие фанаты признаются, что даже не догадывались о самой известной роли Граймза, ведь он теперь выглядит иначе.