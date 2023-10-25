Рыжему из «Ералаша» уже 40 лет, а он все еще живет с мамой: что пошло не так в жизни актера

Триумф и слава для актера давно в прошлом.

О маленьком Саше Лойе вся страна узнала благодаря его триумфу в «Ералаше». Маленького рыжего хулигана полюбил каждый зритель от мала до велика. Но больших успехов на актерском поприще начинающий артист не достиг, став заложником одной роли.

Крупные проекты парню не предлагали, а «киношная» детская внешность сменилась тривиальной и без изюминки. Так что мальчик с картинки канул в Лету, с мечтой о мировой славе пришлось попрощаться.

Изменения в карьере вынудили Лойе внести коррективы и в личную жизнь. Актер признавался, что всегда засматривался на девушек красивых, видных и популярных, которым был «не по статусу», поэтому жениться у него до сих пор не получилось. А довольно стесненное финансовое положение вынудило его делить жилплощадь с мамой.

Так что нынешнее существование того самого рыжего из «Ералаша» сложно назвать жизнью мечты. Но мужчина не унывает и еще надеется переломить судьбу, обрести личное и финансовое счастье.