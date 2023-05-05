Рыжего Рэмку из кинохита СССР сгубили 90-е: вот куда он пропал

Карьере и послужному списку Петра Черкашина позавидует любой актер. В его фильмографии всего 8 работ. Однако в большинстве из них он сыграл главные роли.

Мальчик попал в индустрию кино прямо с улицы, поскольку в те времена ассистенты режиссеров буквально гуляли по столице в поисках подходящих кандидатур. Харизматичного паренька быстро приметили, и уже в шестилетнем возрасте он дебютировал на больших экранах. А второй его картиной стала успешная короткометражка «Валерка, Рэмка +...». Для этой роли маленького светловолосого Петю сделали рыжим, из-за чего образ получился ярким и запоминающимся.

Тем не менее несколько лет спустя артист перестал сниматься. А в 90-е поползли неприглядные слухи о его новой работе. Черкашин открыл бизнес и вел его в соответствии со всеми порядками того непростого времени. Но в 1994-м мужчина погиб. На тот момент ему было всего лишь 32 года, а дома ждала любящая беременная жена.