«Рыжая красавица»: дочь Успенской умилила народ фото с малышкой

Любовь Успенская ждет не дождется, когда же единственная дочь сделает ее бабушкой. Татьяна Плаксина и сама не прочь создать крепкую семью, поэтому уже вовсю примеряет на себя роль матери.

В общении с журналистами певица неоднократно жаловалась на то, что пока не встретила человека, который мог бы стать ее мужем и отцом ее детей. Пока сердце звездной наследницы свободно, она посвящает себя уходу за очаровательной малышкой.

В социальных сетях знаменитости появились редкие кадры, на которых она позирует перед камерой с милой кошечкой на руках. Фото с домашним питомцем, а также то, как нежно Плаксина обращается с хвостатым другом, умилило интернет-пользователей.