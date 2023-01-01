Рыжая из «Ранеток» не могла поверить в диагноз дочери: «Был гнев на Бога»

В прошлом году певица Женя Огурцова во второй раз стала мамой: на свет появилась наследница артистки Ева. Поклонники радостно поздравляли кумира с дочерью, но, как оказалось, юная Ева с детства страдает весьма серьезным заболеванием.

По словам Огурцовой, диагноз врачей, который она до сих пор отказывается озвучить поклонникам, оказался для нее неожиданностью. Она долго не могла смириться со своей судьбой и не принимала болезнь.

«Был гнев на себя, на Бога, на жизнь», — вспоминала артистка.

Со временем же ей удалось примириться с ситуацией. Певица признается, что готова сделать все, лишь бы ее дочь была счастлива. Главное, как утверждает артистка, чтобы Ева воспринимала диагноз как особенность, а не как неизлечимую болезнь.