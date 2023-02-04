Рыжая бестия: в дочь Василия из фильма «Любовь и голуби» невозможно не влюбиться

Актерские династии - это достаточно частое явление в кинематографе, потому как творческие родители с раннего возраста прививают своим детям любовь к этому искусству. Неудивительно, что и у талантливого артиста Александра Михайлова тоже будут наследники, выбравшие именно этот карьерный путь.

В 2002 году у звезды советской мелодрамы «Любовь и голуби» родилась дочь Акилина, но когда девочка подросла, она сменила имя и стала Мирославой. С самого детства малышка проявляла тягу к творческим занятиям.

Она посещала музыкальную школу, занималась балетом и хип-хопом, а уже в 8 лет начала сниматься в кино.

Природа наградила девушку артистизмом и яркой внешностью, поэтому из всех увлечений наибольших успехов девушка достигла в актерском мастерстве. У Мирославы рыжие волосы и выразительные серо-голубые глаза. С такими внешними данными красавица уже очаровывает зрителей и режиссеров.