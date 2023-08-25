Рыжая бестия: спустя 24 года от скромницы Кати из «Ворошиловского стрелка» не осталось и следа

Анна Синякина обошла Юлию Началову и получила главную роль в фильме «Ворошиловский стрелок». Станислав Говорухин посчитал, что актриса будет более убедительна в роли скромной и наивной Кати, и не ошибся.

Артистка полностью оправдала ожидания режиссера и полюбилась зрителям. С момента премьеры проекта, сделавшего Синякину знаменитой, прошло 24 года. За это время она превратилась из тихой девушки в настоящую рыжую бестию.

В 42 года Анна великолепно выглядит. Она сохранила стройную фигуру, привлекательное лицо и копну шикарных волос. Киношники забрасывают красавицу предложениями, но часто получают отказ.

Сегодня любимца публики крайне редко появляется на экранах, поскольку съемочным площадкам предпочитает театр. О личной жизни Синякина говорить не любит, поэтому неизвестно, есть ли у нее муж и дети.