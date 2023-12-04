Рыжая бестия: сиротка из «Елок» выросла роковой красавицей (фото)

Известность пришла к Алине Булынко в очень раннем возрасте. Сначала девочка засветилась в комедии «Любовь-морковь», где ее партнерами стали Кристина Орбакайте и Гоша Куценко. А затем актрисе досталась центральная роль в новогоднем хите «Елки».

Булынко играла там рыжеволосую сиротку, которой вызывается помочь ее одноклассник, запуская так называемую цепочку добра. И коллеги, и зрители восхитились талантом маленькой звезды. Ей предрекали большое будущее в кино, однако Алина решила сменить профессию.

После выпуска из школы вместо театрального вуза она выбрала направление психологии. Тем не менее Булынко продолжала появляться в картинах в эпизодических ролях. Правда, узнать в ней ту скромную сиротку из «Елок» уже удается с трудом.

Повзрослев, она превратилась в роскошную красавицу с модельной внешностью. Судя по всему, Алина осознает свою эффектность, так как часто принимает участие в фотосессиях, результатом которых делится с подписчиками в соцсетях.