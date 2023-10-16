Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рыжая бестия: Лагашкин не раз снимался с женой, но это заметили только внимательные

Рыжая бестия: Лагашкин не раз снимался с женой, но это заметили только внимательные

16 октября 2023 12:45
Рыжая бестия: Лагашкин не раз снимался с женой, но это заметили только внимательные

Урвал себе яркую красотку.

Энергия Максима Лагашкина всегда била ключом. В своей семье он не единственный артист. Звезда экрана часто появлялся на съемочной площадке вместе с супругой, но никогда не афишировал этот факт.

Любимец публики отметил серебряную свадьбу с Екатериной Стуловой. Карьера рыжей бестии сложилась не так удачно, как у ее мужа. Правда, сам лицедей так не считает.

В одном из интервью он заметил: его благоверная не остается в тени чужой славы. Не раз знаменитости приходилось мириться с тем, что его вторая половина демонстрирует себя во всей красе в постельных сценах. Так что без ярких ролей она не осталась.

В любом случае Стуловой гораздо важнее семья, нежели успех в российском кино. Красавица подарила избраннику двоих сыновей. Старший Савва обучался актерскому мастерству в Лондоне, а младший Лука еще не дорос до того, чтобы всерьез выбирать себе будущую профессию.

Рыжая бестия: Лагашкин не раз снимался с женой, но это заметили только внимательные
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше