Рыжая бестия: дочь Газманова все больше похожа на куклу (фото)

Дочь Олега Газманова Марианна не стремится к публичности. В прошлом году наследница артиста отметила свое совершеннолетие. Со временем она превратилась в настоящую красотку.

В социальных сетях Марианны мало публикаций. Но и тех фотографий, которые обнародовала дочь певца, достаточно, чтобы понять, насколько она очаровательна. С этих снимков на интернет-пользователей смотрит эффектная рыжая бестия. Черты лица звездной наследницы такие правильные и привлекательные, что она похожа не на живого человека, а на куклу.

В прошлом году Марианна засветилась на Балу дебютанток в доме Пашкова, где произвела настоящий фурор. Девушка выбрала ярко-красное пышное платье, которое эффектно сочеталось с цветом ее волос. На светское мероприятие красавицу привел старший брат Родион. Артист восхитился тем, какой сногсшибательной дамой выросла его сестра, а пользователи Сети охотно с ним согласились.