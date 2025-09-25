Меню
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте

25 сентября 2025 18:07
Вот на какие жертвы актеры идут ради почитателей.

26 сентября Олег Басилашвили отметит 91 год. Несмотря на боли в позвоночнике, передвижение с палочкой и последствия перенесённого коронавируса, он всё ещё выходит на сцену. И, как признался сам артист, секрет долголетия он перенял у близкой подруги Алисы Фрейндлих.

Рюмочка «на сон»

В интервью Басилашвили признался: именно Фрейндлих поделилась с ним «рецептом зелья». Каждый вечер — тёплая вода, корвалол и маленькая рюмочка. «Только благодаря этой рюмочке я хорошо сплю», — заявил артист. По его словам, Фрейндлих впервые рассказала о методе в ночной дороге во время гастролей.

Что говорят врачи

Доктор медицинских наук, кардиолог и эндокринолог Римма Мойсенко не оценила этот способ в беседе с «Киноафишей». По её словам, корвалол — не безобидная «народная микстура», а препарат, который может вызвать зависимость и повышенную нервную возбудимость после нескольких месяцев регулярного приёма.

Врач отмечает: бессонницу стоит лечить иначе. Дефицит магния, витамина B6, перегрузка днём — всё это можно корректировать биологически активными добавками и пептидными комплексами.

«Любое снотворное — костыль. Оно работает с симптомом, а не с причиной», — подчёркивает Мойсенко.

Театр вместо пенсии

Сам Басилашвили продолжает жить «на костылях», в прямом и переносном смысле. Перед спектаклями врачи делают ему уколы, чтобы он мог выйти к зрителям. Но отказываться от сцены он не собирается: считает, что работа держит его в форме сильнее любых препаратов.

Сам же секрет долголетия от Фрейндлих может показаться простым, но медики предупреждают: зависимость от корвалола — это не спасение, а новая угроза.

«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
