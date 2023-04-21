Рыхлая фигура и двойной подбородок: только взгляните на Рыжову в молодости (фото)

Светлану Немоляеву многие зрители до сих пор ассоциируют с Олей Рыжовой из «Служебного романа». Но на счету актрисы немало и других ярких киноработ, о которых почему-то позабыли.

Немоляева начала сниматься еще в детстве. Широкую популярность актрисе принесла роль Ольги Лариной в фильме-опере «Евгений Онегин». На момент съемок ей было всего 20 лет, и выглядела она совсем не так, как в комедии Эльдара Рязанова. У актрисы была рыхлая фигура, круглые щеки и двойной подбородок, который отчетливо виден на некоторых кадрах. Сама Светлана Владимировна не в восторге от своего вида в этой роли. Как-то актриса призналась, что в фильме есть один крупный план, на котором ее круглые щеки почти лопаются.

С годами Немоляева стала намного стройнее. Недавно артистке исполнилось 86 лет, и она по-прежнему в прекрасной форме. Секрет ее стройности прост: по словам Немоляевой, она очень мало ест. Сегодня Светлана Владимировна остается востребованной актрисой в кино и театре. В 2017 году с ее участием вышла артхаусная картина «Мешок без дна», которая собрала множество кинопремий.