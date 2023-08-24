Рыдания слышал весь поезд: случившееся в дороге довело Бузову до ручки

Стрессоустойчивость Ольги Бузовой оставляет желать лучшего. На гастролях певица закатила истерику из-за форс-мажора. Чтобы устроить шоу, экс-ведущей «Дома-2» вовсе не обязательно быть на сцене.

Знаменитости нужно было уехать из Краснодара, и она отправилась на железнодорожный вокзал. Путешествие пошло не по плану: сначала отправление задержалось, а затем поезд сломался.

Рыдания знаменитости слышали за три версты. Теледива переживала, что не успеет прибыть в пункт назначения к нужному времени. Случившееся в дороге довело исполнительницу до ручки. Буквально в последний момент ей удалось взять эмоции под контроль.