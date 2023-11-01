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Рыдали даже сталевары: этот советский фильм до сих пор считают одним из самых грустных в истории

1 ноября 2023 15:30
Рыдали даже сталевары: этот советский фильм до сих пор считают одним из самых грустных в истории

Посмотреть трогательную картину определенно стоит.

Это сейчас все рыдают над «Хатико». Но в СССР такой трогательный и грустный фильм был свой. Это было, как ни странно, тоже кино о собаке. Жители Сраны Советов плакали все, от мала до велика, над картиной «Белый Бим Черное ухо».

Фильм для зрителей стал сплошным стрессом. Здесь есть и безжалостность людей, и горькая судьба животного, и душещипательная грусть. Мало кто знает, что актер, сыгравший Бима, не выдержал напряженного графика съемок и скончался почти сразу после их окончания.

Справедливости ради нужно сказать, что рвет душу не только кинолента: сама повесть заставляет читателя пустить слезу уже чуть ли не на первых страницах. Так что не стоит удивляться тому, что над лентой рыдали даже крепкие и брутальные работники шахт и заводов.

Рыдали даже сталевары: этот советский фильм до сих пор считают одним из самых грустных в истории
Фото: Кадр из фильма «Доктор Кто» (2005), «Белый Бим Чёрное ухо» (1976)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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