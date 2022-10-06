Рыдала, смотрясь в зеркало: не поверите, кто спас карьеру Инны Чуриковой

Это сейчас Инна Чурикова — любимая народная артистка. А на заре карьеры в девушку с необычной внешностью никто не готов был поверить. После театральной студии она безуспешно обивала пороги вузов. Но преподаватели открыто усмехались над ней. А один «добрый» педагог даже прямо заявил, что Афродитой с неземной красотой Инну назвать нельзя, и если она этого не понимает, то ей лучше почаще смотреться на себя в зеркало. По мнению мужчины, у Чуриковой не было никакого актерского будущего.

Но целеустремленная актриса все-таки с третьего раза смогла поступить: ее взяли в 1961 году в Щукинское училище. Вуз она окончила на все «пятерки», после чего попала в Театр юного зрителя. Там Чурикова снова столкнулась с критикой внешности — ей доставались лишь роли Бабы-Яги и других малопривлекательных персонажей.

Одну из первых ролей Инны в кино тоже нельзя назвать положительной: в сказке «Морозко» она сыграла сводную сестру Настеньки Марфушу. Сбылись предсказания преподавателя. Теперь, когда подходила к зеркалу, актриса неизменно рыдала. Она считала, что на всю жизнь стала заложницей ролей-дурнушек.

Поверить в себя ей помогла встреча с режиссером Глебом Панфиловым. Он заметил Инну в одном из телеспектаклей и понял, что актриса прекрасно подходит на роль в его фильме «В огне брода нет». Он оценил нестандартную внешность Чуриковой, избавил от всех комплексов, помог раскрыть ее актерский талант, а еще влюбился. Они зарегистрировали брак в 1969 году.