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Рыдала, но не могла пошевелиться: Малахов с камерой пробрался в палату искалеченной Дэнс

19 августа 2023 08:30
Рыдала, но не могла пошевелиться: Малахов с камерой пробрался в палату искалеченной Дэнс

Поклонники проливают слезы вместе с любимой артисткой.

Пострадавшая в ДТП Лада Дэнс уже две недели остается в больнице. Женщина прикована к постели и должна будет пройти длительный курс реабилитации. Один из самых пронырливых российских журналистов Андрей Малахов смог посетить певицу в ее палате и поделился снимками в Сети.

Телеведущий навестил артистку не просто так, а вместе со съемочной группой. В скором времени он планирует выпустить в эфир шоу о ее состоянии. Женщина попала в аварию под Москвой 5 августа. Она находилась на заднем кресле такси и получила множественные травмы головы и спины.

На фотографиях, которые опубликовал Малахов, Лада лежит на постели с перебинтованной головой и фиксирующим воротником на шее. Из-за него женщина не может даже пошевелиться без посторонней помощи. Рассказывая о травмах, певица не смогла сдержать слез, как и многие пользователи при виде этих фото.

Рыдала, но не могла пошевелиться: Малахов с камерой пробрался в палату искалеченной Дэнс
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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