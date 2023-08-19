Рыдала, но не могла пошевелиться: Малахов с камерой пробрался в палату искалеченной Дэнс

Пострадавшая в ДТП Лада Дэнс уже две недели остается в больнице. Женщина прикована к постели и должна будет пройти длительный курс реабилитации. Один из самых пронырливых российских журналистов Андрей Малахов смог посетить певицу в ее палате и поделился снимками в Сети.

Телеведущий навестил артистку не просто так, а вместе со съемочной группой. В скором времени он планирует выпустить в эфир шоу о ее состоянии. Женщина попала в аварию под Москвой 5 августа. Она находилась на заднем кресле такси и получила множественные травмы головы и спины.

На фотографиях, которые опубликовал Малахов, Лада лежит на постели с перебинтованной головой и фиксирующим воротником на шее. Из-за него женщина не может даже пошевелиться без посторонней помощи. Рассказывая о травмах, певица не смогла сдержать слез, как и многие пользователи при виде этих фото.