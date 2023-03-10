Рыдал весь СССР: как рассорились культовые «старушки» Маврикиевна и Никитична

Вадим Тонков и Борис Владимиров стали известны на весь Советский Союз, примерив на себя образы двух подруг-старушек Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны. Одно только их появление на сцене заставляло зрителей заливаться смехом.

Дуэт актеров был невероятно успешен, но, как говорится, у всего есть конец. Так и сотрудничество двух талантливых актеров завершилось, из-за чего рыдал весь Советский Союз. Рассорились же приятельницы-старушки по веской причине.

Все дело в том, что Владимиров страдал от пагубной зависимости, что не могло не отразиться на его карьере. Пришло время, когда Тонков попросту устал мириться с тем, что его коллега то и дело прикладывается к бутылке, поэтому спустя 11 лет легендарный дуэт распался.

Впоследствии Вероника Маврикиевна пыталась найти замену Авдотье Никитичне, но из этого ничего не вышло. К слову, Тонков пережил Владимирова на 13 лет. Коллеги отмечали, что он был полон сил, энергии и желал выступать, но вот только время двух закадычных подруг безвозвратно ушло.