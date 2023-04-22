Рыдал и каялся: где сейчас самый «непубличный» муж Пугачевой (фото)

Любвеобильный характер Примадонны ни для кого не является секретом. За свою яркую жизнь она успела повстречаться с Филиппом Киркоровым, Владимиром Кузьминым и Сергеем Челобановым. Но ее привлекали не только коллеги по сцене.

Третьем мужем певицы стал ее продюсер Евгений Болдин, который не любил публичность. К моменту свадьбы служебный роман уже продолжался около пяти лет. Возможно, этот весьма неудачный брак и вовсе не стоило заключать, но влюбленную пару не отпускали на гастроли за границу. А всего через год после торжества отношения стали разваливаться.

Пугачева завела интрижку с молодым музыкантом, чего не смог вынести ее супруг. Однако и сама Алла Борисовна не позволяла мужчине начинать новый роман. Расставание было сложным и певица однажды призналась, что винит Болдина во всех своих несчастьях. Но такая душевная рана сподвигла ее на написание песни «Сильная женщина». Когда продюсер услышал ее по телевизору он расплакался и раскаялся./