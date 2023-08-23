Рыдал даже мужчина: съемки этой сцены в «Игре престолов» дались актерам сложнее всего

«Игра престолов» — это сериал, который пестрил жестокими и откровенными сценами. И, хотя на экранах все они выглядели крайне убедительно, актерам их исполнение порой давалось очень нелегко.

В частности, Эмилия Кларк, которая сыграла Дейнерис Таргариен, согласилась сниматься, не прочитав сценарий. Уже потом она увидела, что у нее множество не только обнаженных сцен, но и эротических.

Актриса позже рассказывала, что перед некоторыми она просто рыдала. Но огромную поддержку ей оказывал ее экранный муж Джейсон Момоа, который играл кхала Дрого. Он тоже очень переживал во время излишне откровенных сцен и пытался позаботиться об Эмилии. А однажды даже принес ей халат, чтобы партнерша не мерзла.

Актриса признавалась, что в один из моментов Джейсон Момоа даже плакал вместе с ней, переживая непростой сюжетный поворот.