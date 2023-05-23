Рыдает в примерочной: Ирина Пинчук из «Дома-2» засветила изменившуюся фигуру

После ухода из реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук лишь приумножила свою популярность. Девушка стала активно развивать свои социальные сети, а особой чертой ее блога стала честная подача. Красавица не стесняется делиться с подписчиками искренней радостью, болью и самыми глубокими переживаниями.

А недавно очаровательная брюнетка вновь рассказала поклонникам о своей тревоге. Экс-участница телестройки начала стремительно набирать вес из-за второй беременности. При этом она призналась, что старается контролировать питание. Однако даже это не спасает ее когда-то подтянутое тело.

Ирина некомфортно чувствует себя в купальниках, и теперь ей остается лишь рыдать в примерочной. Красавица уже поделилась снимком своей изменившейся фигуры, и подписчики заметили округлый животик, а также немного увеличившиеся бедра. Срок беременности еще небольшой, поэтому девушка и начала так сильно переживать.