Рыцарь, Фиона и потроха на столе: делюсь ужастик-версией «Шрэка» — в РФ в 15 раз популярнее, чем за границей

27 января 2026 17:38
С удивлением обнаружил этот фильм на просторах Сети. 

Статистика — вещь беспощадная. На «Кинопоиске» короткометражный хоррор «Фиона» (2022) собрал в 14 раз больше оценок, чем на IMDb. Цифры кричат: этот четырехминутный трэш, переворачивающий с ног на голову милый образ принцессы из «Шрэка», нашёл в России отклик и стал популярнее, чем на родине.

Фильм Энди Чена — это чистый, концентрированный троллинг. Вместо романтичной истории о заточении в башне — мрачный замок с человеческими потрохами на тарелках, трупом рыцаря на полу и Фионой, которая с наступлением темноты превращается в кровожадное чудовище.

Как пишет один из зрителей: «От такой Фионы даже Шрэк обделался бы».

Российский зритель, выросший на «Шрэке», воспринял эту короткометражку не как неудачный хоррор, а как злую и точную пародию на саму идею «ожидания принца». Оценка у ужастика 6 баллов, что для жанра весьма недурно.

Здесь нет ни философского смысла, ни качественных скримеров — только гротеск, доведённый до абсурда, а нарочитая «дешевизна» и стала преимуществом. Фильм не претендует на высокое искусство — он откровенно смеётся над зрителем и над источником, демонстрирует нам ужастик-версию полюбившейся сказки.

Фото: Кадр из мультфильма «Шрэк 5» (2026), кадры из фильма «Фиона» (2022)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
