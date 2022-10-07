Рыбы с гранатой: как разные знаки Зодиака ведут себя за рулем

Несмотря на то, что правила дорожного движения для всех одинаковы, у каждого водителя свой уникальный взгляд на ситуацию на дороге и своя собственная манера вести автомобиль. Астрологи убеждены, что свой отпечаток на поведение за рулем накладывает знак зодиака. Они рассказали, как разные представители зодиакального круга ведут себя на трассе.

Овен

Жизнерадостные Овны садятся за руль, чтобы насладиться свободой и попутным ветром. Ради острых ощущений они довольно часто нарушают правила, обожают гонки и скорость.

Телец

Представители земного знака в целом законопослушные водители. Однако природное упрямство все равно дает о себе знать - если кто-то на дороге рассердил Тельца, он может и пренебречь ПДД.

Близнецы

Как и в жизни, за рулем этот знак непостоянен.

Сегодня Близнецы гоняют на всей скорости, а завтра управляют авто спокойно и размеренно, мурлыкая себе под нос песенки.

Рак

Самые аккуратные водители рождаются под знаком Рака. Представители водной стихии берегут свое транспортное средство, тщательно ухаживают за ним и ни за что не станут им рисковать на дороге.

Лев

Уроженцы огненного знака за рулем ведут себя осторожно - они очень дорожат своим автомобилем и не собираются подвергать его опасности.

Кроме того, получить штраф за нарушение ПДД для них - моветон.

Дева

Этот знак наизусть знает все правила дорожного движения, всегда возит с собой аптечку и не садится за руль без документов в бардачке. Одним словом, идеальный водитель.

Весы

Представители воздушного знака - неплохие водители, но частенько попадают в неприятности на дороге из-за своей рассеянности или мечтательности. Стоит им зазеваться - и все, то знак пропустят, то чужое авто поцарапают.

Скорпион

Для Скорпиона автомобиль - больше, чем просто транспорт. Это показатель его статусности и материального благополучия. Этот знак выбирает дорогие авто, которые бережет, а потому ездит аккуратно.

Стрелец

А вот путешественники-Стрельцы относятся к машине как к обычному средству передвижения. Самое главное для них - чтобы авто было комфортным и вместительным.

Козерог

На городских трассах Козерог чувствует себя крайне неуверенно, хотя и знает назубок все правила дорожного движения. Свои таланты водителя этот знак проявляет за городом на пустынных дорогах.

Водолей

Уж насколько Водолеи бунтари по жизни, на дороге они - настоящие паиньки. Правила не нарушают, в конфликты с другими водителями и сотрудниками ГИБДД не вступают.

Рыбы

Из Рыб получаются нервные и рассеянные автолюбители. Им требуется много времени, чтобы освоиться за рулем и начать получать кайф от поездок.