Рыбы, Рак и еще 3 знака Зодиака, которые часто болеют: есть среди них ваш?

Хорошее самочувствие - залог отличного настроения, высокой продуктивности и жизненной активности. К сожалению, далеко не все люди могут похвастаться крепким иммунитетом. По мнению астрологов, во многом на здоровье человека влияет его дата рождения - некоторые представители зодиакального круга болеют чаще или сильнее остальных. Рассказываем, о каких знаках идет речь.

Рыбы

Самый болезненный знак в гороскопе - это Рыбы. Представители водной стихии страдают от заболеваний лимфатической системы, на протяжении всей жизни имеют проблемы с почками. Кроме того, среди Рыб не являются редкостью различные зависимости - например, алкогольная или наркотическая.

Слабая нервная система заставляет уроженцев знака искать забытье в такого рода маниях, и избавиться от них Рыбам крайне сложно.

Рак

На втором месте в рейтинге самых слабых здоровьем знаков располагаются Раки. Люди, появившиеся на свет под этим знаков, довольно часто перенимают болезни “по наследству” от родителей, бабушек и дедушек. Как правило, у Раков распространены заболевания сердечно-сосудистой системы, они склонны к инсультам и инфарктам. Нередки проблемы со зрением, поэтому, как только появятся первые звоночки, надо идти к врачу.

Скорпион

В целом этот знак зодиака болеет не слишком часто, но, как говорится, “редко, но метко”. Если Скорпион слег в постели - это надолго. У представителей этого водного знака в течение болезни возникают различные осложнения, которые затягивают процесс выздоровления. Больше всего Скорпионы предрасположены к болезням желудочно-кишечного тракта.

Должное внимание следует уделять и мочеполовой системе - еще одному “слабому месту” знака.

Лев

Представители огненного знака от природы обладают достаточно крепким иммунитетом, но могут сами же его и разрушить. Дело в том, что Львы живут на полную катушку, работают днями напролет, а на выходных, вместо того чтобы дать организму восстановиться, отправляются в путешествия и на тусовки. Жизнь в ритме нон-стоп негативно сказывается на их иммунитете и провоцирует болезни сердца, позвоночника.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, наделены достаточно слабым здоровьем - пусть вас не обманывает их подвижный образ жизни.

Чтобы заболеть и надолго слечь с температурой, представителям воздушной стихии достаточно постоять пять минут на сквозняке.

Чаще всего Близнецы страдают от простудных заболеваний, от болезней горла, гайморитов. Лечиться они не очень любят и порой запускают болезни до хронического состояния.