Рыбы или мясо? Этот тест ответит, что вы за еда

Волчий аппетит - явление, знакомое многим людям. Кто-то готов съесть целого слона, вернувшись домой после долгого рабочего дня или насыщенной спортивной тренировки. А кто-то просто любит побаловать себя вкусной едой в любое время суток. По словам экспертов, довольно часто желание поесть возникает не потому, что в желудке действительно пусто, а потому, что этому способствуют так называемые триггеры. И “живут” они прямо на кухне. Например, диетологи и нутрициологи утверждают - большая тарелка может сыграть с вами плохую шутку. Это что-то вроде оптической иллюзии: во вместительную посуду человек кладет гораздо больше пищи, потому что ему кажется, что порция слишком маленькая. В результате съедает двойную порцию. Кроме того, повышению аппетита способствует яркий интерьер кухни и столовой. Известно, что сочные оттенки повышают аппетит, поэтому при работе над дизайном квартиры стоит учесть это и выбрать для помещений, так или иначе связанных с трапезами, спокойную цветовую гамму. Не рекомендуется размещать на кухне телевизор или приносить с собой ноутбук - за просмотром фильма или сериала люди съедают больше, чем необходимо. Хотите узнать, какая вы еда? Ответьте на вопросы нашего теста!

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