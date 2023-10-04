Рыбников изображал любовь с этой актрисой, а за глаза называл дубиной: будете в шоке

Когда Николай Рыбников снимался в картине «Весна на Заречной улице», то уже болел звездной болезнью. В партнерши опытному актеру досталась Нина Иванова, которая в кино попала по чистой случайности. Этого хватило, чтобы артист невзлюбил коллегу.

Вне камер сталевар-передовик даже не пытался делать вид, что пребывает в восторге от учительницы русского языка и литературы. Зато на площадке, будучи истинным профессионалом своего дела, Рыбников изображал любовь с актрисой. Режиссеры ленты, а их было целых три, остались довольны результатом съемок.

Между тем Николай Николаевич придумал для Ивановой обидное прозвище — настолько сильную неприязнь он к ней испытывал. За глаза звезда экрана называл Нину Георгиевну дубиной. Интересно, что впоследствии успешную карьеру она не построила. Сказалось отсутствие профильного образования — роли давались знаменитости нелегко. В итоге она оставила попытки пробиться на экран и покинула кинематограф.