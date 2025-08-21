Меню
21 августа 2025 17:00
Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)

Только самые внимательные киноманы догадаются, о чем пойдет речь.

Легендарная комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — это эталон советского юмора, который любят и пересматривают до сих пор. Однако даже в этом, казалось бы, безупречном фильме, снятом с большим вниманием к деталям, закралась ошибка, которую заметили самые внимательные зрители.

Речь идет о сцене, где царь Иван Грозный, оказавшись в квартире Шурика, вынужден прятаться от внезапно вернувшейся Зины за гардиной.

Пока он стоит в укрытии, в кадре рядом с окном прекрасно виден аквариум. Вода в нем мутная, а самих рыбок почти не разглядеть — видимо, хозяевам было не до ухода за своими питомцами.

Но стоит Зине распахнуть шторы, как происходит настоящее чудо! Аквариум моментально преображается: вода в нем становится кристально чистой, а на дне появляются яркие зеленые водоросли.

Создается впечатление, что за те несколько секунд, пока герой прятался, кто-то успел провести полную уборку в стеклянном водоеме.

Конечно, этот ляп нисколько не портит великолепную комедию и заметен лишь самым дотошным киноманам. Но он лишний раз доказывает, что даже при создании гениальных фильмов от небольших технических накладок и ошибок монтажа не застрахован никто — даже гений советской кинокомедии Леонид Гайдай.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
