Рыбин бросил камень в огород популярных ТВ-шоу: не за горами скандал
Артист не побоялся задеть чужие чувства.
Виктор Рыбин не разделяет увлечение россиян всевозможными реалити-шоу и конкурсами. Музыкант не интересуется даже вокальным проектом «Голос», который пользуется бешеной популярностью у зрительской аудитории.
Солист группы «Дюна» бросил камень в огород телевизионщиков, признавшись, что не удостаивает их творения своим вниманием. Исполнитель не побоялся, что его откровения могут задеть чьи-либо чувства и привести к громкому скандалу.
Общаясь с журналистами, супруг Натальи Сенчуковой подчеркнул, что телевизор все-таки включает, но не за тем, чтобы посвятить свое драгоценное время просмотру очередного проекта. Певец назвал альтернативу популярным программам, которой изменять точно не намерен.
«Я не смотрю ТВ-шоу. Мне нравятся советские фильмы про шпионов», — поведал он в беседе с порталом «Истории».