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Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)

9 августа 2023 07:45
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)

Хотя узнать его стало сложнее.

Сергей Кузнецов из Озерска девять лет назад стал героем ролика «Батя, ты, как нормально?», который завирусился в Сети и породил множество мемов. На видео тучный мужчина лежал на льду с оголенным животом и невнятно отвечал-полумычал на вопросы человека по другую сторону камеры.

Потом Сергей Кузнецов признался, что он с друзьями накануне отмечал конец сезона зимней рыбалки и перебрал. Зато, когда совсем отошел, понял, что уже стал знаменитым. На мужчину обрушилась слава, его даже приглашали на шоу, а люди подходили на улице фотографироваться и просили автограф.

А недавно он поймал вторую волну популярности. О мужчине написали местные журналисты, но поклонники первого видео не сразу узнали в постройневшем мужчине героя ролика про батю. Сергей Кузнецов решил привести себя в форму в 2015 году, он похудел и скинул уже 100 килограммов. Для этого он стал больше ходить и увеличил физическую активность.

Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Фото: Кадр YouTube «Lucky Dota», кадр из шоу «Пусть говорят»
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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