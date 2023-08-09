Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)

Сергей Кузнецов из Озерска девять лет назад стал героем ролика «Батя, ты, как нормально?», который завирусился в Сети и породил множество мемов. На видео тучный мужчина лежал на льду с оголенным животом и невнятно отвечал-полумычал на вопросы человека по другую сторону камеры.

Потом Сергей Кузнецов признался, что он с друзьями накануне отмечал конец сезона зимней рыбалки и перебрал. Зато, когда совсем отошел, понял, что уже стал знаменитым. На мужчину обрушилась слава, его даже приглашали на шоу, а люди подходили на улице фотографироваться и просили автограф.

А недавно он поймал вторую волну популярности. О мужчине написали местные журналисты, но поклонники первого видео не сразу узнали в постройневшем мужчине героя ролика про батю. Сергей Кузнецов решил привести себя в форму в 2015 году, он похудел и скинул уже 100 килограммов. Для этого он стал больше ходить и увеличил физическую активность.