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«Рязанское лицо»: секс-символ 90-х ужаснула людей слишком честным фото

24 августа 2023 15:45
«Рязанское лицо»: секс-символ 90-х ужаснула людей слишком честным фото

Публика не смогла скрыть своего удивления при виде артистки.

В течение многих лет Памела Андерсон считалась главным мировым секс-символом. Миллионы мужчин мечтали с ней познакомиться, а режиссеры — увидеть ее в своих фильмах. Но не так давно артистка решила отказаться от лестного, но обязывающего статуса. Она хочет честно принимать любые возрастные изменения.

Так, Андерсон исключила из своей жизни походы к косметологу, косметику и даже яркие наряды. Все чаще она появляется в обычных повседневных образах, а на снимках в социальных сетях удивляет поклонников простотой.

И если некоторые поддерживают знаменитость, то других ее выбор смущает. Как отмечают пользователи Сети, перемены точно не пошли на пользу звезде «Спасателей Малибу». Без косметики Андерсон похожа на обычную провинциалку, и по ней невозможно сказать, что когда-то она была мечтой большинства мужчин.

«Рязанское лицо»: секс-символ 90-х ужаснула людей слишком честным фото

«Какое рязанское лицо без косметики», «Старушка дряхлая», «Теперь некрасивая», «Без макияжа совсем бесцветная тетушка из села», — считают поклонники.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Памела, история любви» (2023)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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