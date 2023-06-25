Рязанова так и не простила: за что Луиза Жермон возненавидела «Гусарскую балладу»

Советские режиссеры часто прибегали к помощи профессиональных певцов. В итоге зрители видели на экранах актеров, но слышали голоса совершенно других артистов. Хотя порой в кадре все же появлялись талантливые исполнители.

Одной из них стала Татьяна Шмыга. Красавица обладала невероятными вокальными данными и выразительной внешностью, из-за чего и попала в фильм легендарного Эльдара Рязанова. В музыкальной комедии «Гусарская баллада» оперная певица сыграла Луизу Жермон. Роль колоритной француженки прославила очаровательную брюнетку на весь Союз. Однако счастья ей это не принесло.

Татьяна была недовольна работой гримеров и стилистов. Ей казалось, что в кадре она выглядит плохо, и в конце концов красавица обиделась на режиссера. Красавица так и не смогла полюбить фильм, который сделал ее кинозвездой, и пересматривала его очень неохотно.