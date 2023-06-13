Рязанов возненавидел актрису, которую любили миллионы: все из-за пустяка

Эльдар Рязанов затаил обиду на звезду советского кино, о работе с которой грезили многие режиссеры. Кинодел отказывался даже смотреть в сторону талантливой красавицы-актрисы — и все из-за одного ее проступка.

Неприятный инцидент случился у постановщика с Ириной Мирошниченко, которую он пригласил в свою программу «Кинопанорама». В тот день знаменитость сама села за руль и поехала в назначенное место незнакомым маршрутом. Сбившись с пути, актриса заблудилась и опоздала на целый час.

Тогда в Москве еще не было сильных пробок, поэтому режиссер пришел в ярость и воспринял выходку артистки как личное унижение. Мирошниченко много раз просила прощения у Рязанова, но тот был непреклонен. Выпуск передачи сняли, и эфир, по воспоминаниям актрисы, получился удачным. Тем не менее после этого режиссер больше не хотел иметь общих дел с Ириной Петровной.