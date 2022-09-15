Рязанов устроил Мягкову смертельную ловушку: актера спасло чудо

Многие из поклонников фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» не догадываются, что съемки картины чуть не привели к трагической смерти исполнителя одной из главных ролей Андрея Мягкова. Все случилось во время работы над сценой, когда Карандышев на лодке пытается догнать пароход «Ласточка», куда его невесту позвали на банкет. По сюжету мимо лодки с Мягковым должен был проплыть колесный буксир — так Рязанов надеялся подчеркнуть колорит места.

В первом дубле судно актера оказалось довольно далеко от парохода, и постановщик распорядился подплыть ближе. Но Рязанов не принял во внимание, что большие железные лопасти винта буксира образовывают возле него опасную воронку. В эту смертельную ловушку и попал Мягков: его легкую лодку просто затянуло в водоворот.

В автобиографической книге «Неподведенные итоги» режиссер вспоминал, что, когда судно с актером потеряли из виду, на берегу воцарилась пугающая тишина. Через несколько секунд из-под воды всплыли мелко раздробленные доски, оставшиеся от лодки. А следом за ними показался и абсолютно невредимый Мягков. Актера будто спасло чудо, и с тех пор каждое 20 сентября он отмечал свой второй день рождения.