Рязанов ушам не поверил: за что фильм «Человек ниоткуда» запретили на 25 лет

Режиссер столкнулся с волной критики и от зрителей, и от властей.

Цензура во времена Советского Союза оценивала каждый фильм или книгу, которую собирались представить гражданам страны. Эксперты внимательно изучали каждую деталь готового произведения и не щадили даже признанных мастеров и больших звезд, среди которых однажды оказался и Эльдар Рязанов.

Так, в 1961 году в Доме кино состоялась премьера комедии постановщика «Человек ниоткуда». Фильм рассказывал историю Чудака из далекого племени, который оказывается в советской Москве. По ходу фильма герой попадает в различные комичные ситуации, а главные роли в ленте исполнили Сергей Юрский, Анатолий Папанов и другие звезды.

Но цензоры не остались в восторге от фильма. Рязанова раскритиковали за безыдейность, за издевательство над советским бытом и гражданами и за попытки высмеять достояние и успехи всей страны. Главная же претензия заключалась в том, что ни один герой не остановится лучше к концу истории.

Не остались в восторге и простые зрители. Им фильм показался настоящим издевательством. Из-за этого картину запретили на 25 лет и показали вновь лишь в 1988 году.