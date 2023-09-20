Рязанов уговорил Миронова появиться в своем фильме: заметили только самые внимательные

Андрей Миронов метил на главную роль в легендарной «Иронии судьбы». Эльдар Рязанов сразу принял твердое решение о том, что этому не бывать. И уговорил кумира миллионов появиться в новогодней комедии в другом образе.

Режиссер понимал, что Женя Лукашин из популярного актера никакой. Уж слишком красивым и обаятельным мужчиной был артист, чтобы на полном серьезе изображать на экране человека, у которого проблемы с противоположным полом. Постановщик объяснил свою позицию Миронову и предложил ему альтернативу.

Только самые внимательные зрители заметили, что в одной из сцен главные герои смотрят ленту «Соломенная шляпка». В этом эпизоде на экране появляется Андрей Александрович вместе с Людмилой Гурченко. Актриса также мечтала засветиться в проекте Рязанова, но и ей пришлось довольствоваться мимолетным эпизодом.