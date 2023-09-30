Рязанов терпеть не мог один свой фильм: миллионы считают ленту шедевром
Постановщик собирался снять в картине совсем других актеров.
Большинство проектов Эльдара Рязанова мгновенно становились хитами в кинопрокате. Поэтому в своих воспоминаниях он всегда с гордостью говорил о работе над «Карнавальной ночью», «Служебным романом» или «Гусарской балладой». А вот одну картину постановщик обходил вниманием. Поэтому за лентой даже закрепился статус самой нелюбимой у Рязанова.
Речь идет о фильме «Девушка без адреса». Автор никогда не комментировал работу над ним. Поговаривали, что в этой ленте режиссер надеялся снова снять Людмилу Гурченко и практически весь остальной каст «Карнавальной ночи», однако на худсовете ему этого не разрешили. Рязанову пришлось взять на съемки новых актеров, но до конца жизни он был уверен в том, что его прежний замысел только украсил бы картину.
Однако миллионы зрителей были не согласны с мнением постановщика. «Девушку без адреса» до сих пор с удовольствием пересматривают россияне.
«Фильм хороший, наивный и добрый», «Фильм замечательный, смотрю с удовольствием», «Такой милый фильм. Просто прелесть. Гурченко бы своими кривляниями все испортила», «„Девушку без адреса“ люблю с детства, простой, забавный без претензий, искренний фильм», — отметили комментаторы Дзен-канала «Старое кино от Хозяина тайги».