Рязанов терпеть не мог фильм Гайдая, который обожают до сих пор: дело вот в чем

Не все знали о «терках» между двумя режиссерами.

Золотой фонд советского кино сформировали, по мнению зрителей, три имени: Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай и Георгий Данелия. Режиссеры работали бок о бок, чтобы фильмы, которые они сняли, смотрел весь СССР и любили далеко за его пределами. Но в каких отношениях состояли гении кинематографа между собой? Была ли у них неприязнь друг к другу, которую тщательно скрывали от общественности?

К сожалению, «драмы» не накопать даже самым дотошным фанатам. Режиссеры с большим уважением и теплом относились друг к другу. Была ли конкуренция? Да. Приходилось ли из кожи вон лезть, чтобы обойти соперника? Разумеется. Но все эти вещи формировали здоровое соперничество, а вовсе не ненависть и презрение.

Правда, один фильм все же стал кинолентой раздора.

«Очень нерешительная работа режиссера», «отсутствует ощущение чего-то целого», «игра Никулина не сочетается с трюками», «Мордюкова не вписывается», «ощущается какая-то двойственность», — именно так Рязанов растоптал одно из главных детищ Гайдая, уложив на лопатки «Бриллиантовую руку».

Однако даже такая резкая критика не смогла положить конец добросердечному и позитивному общению двух мастодонтов советской комедии. Об этом рассказали на канале «В черных очках» платформы Pulse.