Рязанов снял Миронова от безысходности: другие актеры от этой роли отказались

Сюжет фильма «Старики-разбойники» зародился в голове Эльдара Рязанова, когда он лежал в больнице. Там он завязал знакомство с пожилым мужчиной, которого коллеги почти силой отправили на пенсию. Режиссер взял его рассказ за основу и переписал историю на свой лад.

Когда сценарий был готов, Эльдар Александрович приступил к поиску актеров. Главные роли он сразу же отвел Юрию Никулину и Евгению Евстигнееву. В образе «блатного» следователя Юрия Проскудина Рязанов видел только Анатолия Кузнецова. Актер тогда купался в лучах славы — двумя годами ранее с его участием вышла культовая лента «Белое солнце пустыни».

Однако на предложение Рязанова Кузнецов ответил отказом. Анатолий Борисович объяснил, что следователей он играл, и не раз, а вот стариком еще не был. Актер хотел перевоплотиться в Воробьева или Мячикова, но режиссер уже застолбил их за Евстигнеевым и Никулиным.

Рязанов приглашал и других актеров на роль «блатного», но все они отказывались. Тогда его выбор пал на молодого актера Андрея Миронова, хоть режиссер особо и не верил в него. Артист только набирал обороты популярности, поэтому не отказался от роли.