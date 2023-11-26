Рязанов снимался во всех своих фильмах, кроме одного: вы вряд ли замечали

Эльдар Рязанов прославился как один из самых плодовитых и талантливых советских режиссеров. В своих фильмах он снимал ярчайших артистов и главных любимцев публики. Но далеко не все знают, что он и сам снимался в большинстве своих работ.

Так, зрители видели его в роли редактора газеты в комедии «Дайте жалобную книгу», а в «Стариках-разбойниках» он перевоплотился в коллегу Мячикова. В трагикомедии «Служебный роман» Рязанов предстал перед публикой в роли пассажира автобуса. В других работах он также появлялся в весьма незначительных ролях, и увидеть его могли лишь внимательные поклонники.

Но в комедии «Зигзаг удачи» он решил не сниматься. Рязанов вместе с Эмилем Брагинским написал сценарий и поставил фильм. Однако предпочел не появляться на экранах. Сам Рязанов при этом никогда не объяснял, почему любит сниматься в своем кино и из-за чего отказался от этой традиции в «Зигзаге удачи».