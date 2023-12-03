Рязанов рвал и метал: эту сцену с пьяными актерами пришлось оставить в «Иронии судьбы»

Завязка любимой новогодней комедии всех россиян «Ирония судьбы» начинается с традиционного похода Жени Лукашина в баню вместе с друзьями. Компанию Андрею Мягкову в кадре составили Александр Ширвиндт, Георгий Бурков и Александр Белявский.

Зрители отмечали, как достоверно артисты сыграли банные сцены: они были раскрасневшимися, в накинутых на плечах полотенцах и с кружками пива в руках. Оказалось, что звезды на самом деле в этом эпизоде снимались навеселе.

Как признавался Ширвиндт в прошлых интервью, обстановка бань была сконструирована в павильоне «Мосфильма». Сцены снимались поздней ночью в лютый мороз. Поэтому запасливые актеры заранее взяли с собой по бутылке спиртного на съемки. Тем более что на эту дату пришелся день рождения Александра Белявского.

Артисты не хотели попасть под горячую руку Эльдара Рязанова, поэтому старались прикладываться к бутылкам, пока режиссер не видел. Но уже на третьем дубле постановщик заподозрил, что его коллеги абсолютно нетрезвы. Он рвал и метал, отправил звезд домой, потребовав на следующий день переснять сцены.

Однако в трезвом виде актеры играли пьяных очень неубедительно. Поэтому в итоговый монтаж вошли первоначальные кадры.