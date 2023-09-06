Рязанов перед смертью обратился к жене с одной важной просьбой: вот на что она наплевала

Эльдар Рязанов подарил зрителям множеством замечательных фильмов. «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» — вот лишь некоторые из шедевров режиссера. При всех заслугах мэтра перед отечественной культурой его так и не похоронили, как сам Рязанов того желал.

Режиссер без памяти любил свою вторую супругу Нину Григорьевну Скуйбину. Увы, ее жизнь трагически оборвалась: причиной ранней кончины женщины стал рак желудка. После смерти жены Эльдар Рязанов нашел утешение в объятиях Эммы Валериановны Абайдуллиной, но так и не забыл верную спутницу.

Незадолго до своей кончины мэтр попросил Эмму похоронить его рядом с покойной женой. Однако Абайдуллина не вняла просьбам любимого: Рязанов был упокоен на Новодевичьем кладбище вдали от могилы Скуйбиной, как пишет «Экспресс газета».